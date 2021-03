Ultime Notizie Roma del 10-03-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 marzo 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 10 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è stata convocata per oggi alle 17 a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo che si riunirà per valutare le ulteriori misure anti covid da mettere in campo alla luce delleindicazioni del comitato tecnico-scientifico che ha raccomandato la nuova stretta già prossimo weekend per prendere la diffusione del virus sospinto dalle varianti le valutazioni saranno poi portate All’attenzione delle regioni per una condivisione ed è stato firmato il patto con innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Mario Draghi dal Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta con i segretari di CGIL CISL e UIL lo prende mia il piano di rilancio residenze richiedono nuove professionalità e nuove forme ...