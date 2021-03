Traffico Roma del 10-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Luceverdeun buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione rallentamenti perintenso sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la Nomentana lbv o con la A4 stessa situazione su via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni mentre sulla tangenziale est e gli spostamenti maggiori sono all’altezza del Bivio dellaTeramo Per chi è viale Castrense cantieri eintenso creano difficoltà maggiori per chi si trova sulla Salaria tra Settebagni e Monterotondo In entrambe le direzioni in prossimità del Nomentano continua la chiusura corso Trieste per provvedere al taglio di un albero tra Piazza Trasimeno e via Chiana in tutte e due sensi di marcia infine sulla-fiumicino ricordiamo la chiusura per lavori in direzione dell’Euro Astral ...