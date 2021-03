(Di mercoledì 10 marzo 2021) Salta l’ospitata diNon è laSenza ombra di dubbio domenica sera l’assenza diNon è lasi è fatta notare parecchio. Infatti, nel talk di Carmelita in onda su Canale 5 dopo l’ospitata di Giulia Salemi della scorsa settimana edi Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando indel 7 marzo, in tanti si aspettavano anche la presenza del rampollo meneghino. Come mai il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip non era lì? Che cosa è successo? Stando a delle indiscrezioni che circolano in rete sembra che la ragione sia legato ad un veto. Si parla di un possibile veto Secondo dei rumors che circolano in rete da qualche ora, ...

Advertising

carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - zazoomblog : Tommaso Zorzi e quella brutta voce su Barbara D’Urso: “Ecco perché non ci è andato a Live” - #Tommaso #Zorzi… - _ti_nomino_ : RT @Z1C4RUS: @tommaso_zorzi questo merita #likeOppini -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

TI POTREBBE A NC HE INTE RESSARE "> Amici di Maria De Filippi,con lei: arriva la risposta ufficiale Se vuoi essere sempre informato in temp o reale e sulle nostre notizie di gossip, ...Spread the love Maria de Filippi sta lavorando al nuovo format di Mediaset Uomini e Donne Vip? E si parla die Stefania Orlando come opinionisti? Insomma, il vincitore del Grande Fratello Vip e la sua "fedele" amica diventeranno un po' come la coppia Gianni Sperti e Tina Cipollari? Le ...Giulia Salemi: finito il reality è ora di tornare al lavoro, è già operativa e non si lascia sfuggire la proposta per il suo nuovo impiego ...Il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha sorpreso tutti con alcune inedite rivelazioni. Scopriamo che cosa ha detto.