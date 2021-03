"Se vuoi ti spiego cos'ha fatto Conte", "Basta stupidate". Borghi contro Peter Gomez, rissa dalla Merlino | Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giuseppe Conte è caduto e ora Peter Gomez vuole riscuotere le promesse fatte dai partiti. Lega compresa. "Mi aspetto dal mio amico Borghi che lavori pancia a terra per rispettare la promessa di dare ristori a tutti", interviene il direttore del fattoquotidiano.it in collegamento con L'Aria Che Tira. Immediata la replica di Claudio Borghi, anche lui ospite di Myrta Merlino su La7: "Infatti lo facciamo". Ma niente, Gomez insiste: "Non ho sentito una voce da parte della Lega che dicesse dopo tre giorni dall'insediamento del nuovo governo 'mettiamoci tutti assieme per dare più soldi alle persone'". E ancora prosegue: "Ieri a Milano c'è stata una manifestazione", ma Gomez non fa in tempo a concludere che Borghi precisa: "Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giuseppeè caduto e oravuole riscuotere le promesse fatte dai partiti. Lega compresa. "Mi aspetto dal mio amicoche lavori pancia a terra per rispettare la promessa di dare ristori a tutti", interviene il direttore delquotidiano.it in collegamento con L'Aria Che Tira. Immediata la replica di Claudio, anche lui ospite di Myrtasu La7: "Infatti lo facciamo". Ma niente,insiste: "Non ho sentito una voce da parte della Lega che dicesse dopo tre giorni dall'insediamento del nuovo governo 'mettiamoci tutti assieme per dare più soldi alle persone'". E ancora prosegue: "Ieri a Milano c'è stata una manifestazione", manon fa in tempo a concludere cheprecisa: "Lo ...

Peter Gomez contro Claudio Borghi: "Mi aspetto dal mio amico Borghi ristori per tutti, stai facendo fumo e dici stupidate sui numeri"

