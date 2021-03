Se a parlare è Desdemona

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Quella dell’8 marzo è una ricorrenza che mi infastidisce e mi amareggia. Innanzitutto per l’inestinguibile retorica che si trascina dietro, che ci ricorda che tutte le donne sono bellissime, uniche e speciali, in una diffusa celebrazione di quelle che, a quanto pare, sono le caratteristiche femminili, a noi concesse in dotazione con il nostro apparato genitale. E quindi eccoci ancora sensibili, dolci, nonché naturalmente predisposte al sacrificio, per citare una ricorrente frase che recita: “È vero che chi dice donna dice danno: danno la vita, danno speranza, danno coraggio, danno conforto, danno se stesse per amore”. A me piacerebbe potermi sentire valida anche senza dare vita, speranza, coraggio, conforto e me stessa per amore. Oppure mi piacerebbe che chi lo fa possa farlo perché lo vuole. Soprattutto vorrei un mondo che si liberi dell’immagine petrarchesca della donna angelicata, ...