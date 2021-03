Scarseggiano i vaccini per gli over 80 | priorità ai residenti nei comuni più a rischio | ' Ci vorrà almeno un mese'

Advertising

Michelle_284 : I vaccini scarseggiano, però li somministrano ovunque. - Scacciavillani : Napalm economico con @robertzit Scarseggiano i vaccini, abbonda la vergogna nel #Pdnetwork - GiulianaCavall9 : Ci state raccontando che i vaccini si potranno fare ovunque e questo non consola se tanto i vaccini scarseggiano. R… - pinoiaco : @HuffPostItalia Iniziamo con l'infialamento la Catalent di Anagni sta già infialando i vaccini per AstraZeneca, pot… - UKITAEU : @Uedrus @SignorErnesto @ngiocoli Ci si può (motivi di salute sempre permessi) ma non puoi ottenere vaccini in regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Scarseggiano vaccini

Chietitoday

Troppo pochi iper gli over 80 disponibili in provincia di Chieti e la Asl lancia l'allarme: 'Le dosi di Pfizer e Moderna (adatti agli anziani, ndc) sono assolutamente insufficienti a soddisfare le esigenze ...... sostenendo che sele dosi i"vanno presi dovunque siano reperibili".MILANO (10 marzo 2021) - «Vaccinare i detenuti prima di anziani, fragili e studenti è ingiusto, se non immorale». Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale del ...SICILIA - Da oggi al via le prenotazioni (link per prenotarsi) per i siciliani over 70 (tra i 70 e i 79 anni) per la somministrazione dei vaccini anti ...