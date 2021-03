Ragazzino eroe spinge e salva l’amico ma viene travolto da un’auto: morto a 14 anni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stava camminando con due amici quando un’auto li ha investiti: prima di essere colpito il 14enne è riuscito a spingere l’amico, salvandogli la vita ma lui non ce l’ha fatta Terribile tragedia con una giovanissima vittima. Un Ragazzino di soli 14 anni è stato ucciso venerdì scorso a La Marque, Texas, Usa, quando è stato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Stava camminando con due amici quandoli ha investiti: prima di essere colpito il 14enne è riuscito arendogli la vita ma lui non ce l’ha fatta Terribile tragedia con una giovanissima vittima. Undi soli 14è stato ucciso venerdì scorso a La Marque, Texas, Usa, quando è stato L'articolo NewNotizie.it.

