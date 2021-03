Pubblica amministrazione, Brunetta firma il patto coi sindacati. Aumenti e smart working, ecco cosa cambia (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Questo patto inaugura una nuova stagione di relazioni sindacali e il negoziato che si apre per il rinnovo contrattuale avverrà in questo contesto. Venerdì convocherò tutte le confederazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego con l’obiettivo di avviare il negoziato in tempi brevi». Ad annunciarlo il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta alla firma del patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Brunetta e la riforma della Pubblica amministrazione Con il ministro per la Pubblica amministrazione, il premier Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi. «È per noi il migliore segno di ripartenza. Un buon contratto è un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Questoinaugura una nuova stagione di relazioni sindacali e il negoziato che si apre per il rinnovo contrattuale avverrà in questo contesto. Venerdì convocherò tutte le confederazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego con l’obiettivo di avviare il negoziato in tempi brevi». Ad annunciarlo il ministro della, Renatoalladelper l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale.e la riforma dellaCon il ministro per la, il premier Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi. «È per noi il migliore segno di ripartenza. Un buon contratto è un ...

