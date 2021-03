“Perché cerca i 25enni…”. Povera Gemma Galgani, ha dovuto subire anche questa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel pomeriggio del 10 marzo è stata trasmessa una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Si è parlato ancora una volta di Gemma Galgani e non sono state riferite belle parole nei suoi confronti. Ma stavolta a sorpresa non è stata Tina Cipollari ad inondarla di accuse, bensì una persona inaspettata. Infatti, il pubblico da casa è rimasto esterrefatto da quelle dichiarazioni. La dama torinese tenta da tantissimi anni di trovare la sua anima gemella, senza però purtroppo riuscirci. La donna sembrava aver iniziato un’interessante frequentazione con il cavaliere Cataldo, ma la conoscenza si è interrotta bruscamente a causa di lei. Infatti, non ha gradito l’approccio un po’ troppo fisico dell’uomo, che dunque è stato respinto. In un primo istante Gianni Sperti l’ha comunque attaccata, soprattutto dopo che ha mostrato interesse per un’altra persona, Luca. Però ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel pomeriggio del 10 marzo è stata trasmessa una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Si è parlato ancora una volta die non sono state riferite belle parole nei suoi confronti. Ma stavolta a sorpresa non è stata Tina Cipollari ad inondarla di accuse, bensì una persona inaspettata. Infatti, il pubblico da casa è rimasto esterrefatto da quelle dichiarazioni. La dama torinese tenta da tantissimi anni di trovare la sua anima gemella, senza però purtroppo riuscirci. La donna sembrava aver iniziato un’interessante frequentazione con il cavaliere Cataldo, ma la conoscenza si è interrotta bruscamente a causa di lei. Infatti, non ha gradito l’approccio un po’ troppo fisico dell’uomo, che dunque è stato respinto. In un primo istante Gianni Sperti l’ha comunque attaccata, soprattutto dopo che ha mostrato interesse per un’altra persona, Luca. Però ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché cerca Da Diana a Lady Chatterley, il nuovo film da protagonista di Emma Corrin Lawrence è famoso perché la storia che racconta anticipa i sui tempi, seguiamo la vita di Lady ... rompe tutte le tradizioni e cerca la felicità con l'uomo che ama. L'amante di Lady Chatterley fu ...

Taormina chiama, la Regione risponde: 'Da aprile vaccino agli operatori del turismo' Il turismo cerca di reagire alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria e vuole dare un messaggio di sicurezza ai viaggiatori. "Da aprile vaccineremo gli operatori del turismo che saranno ...

Un «bravo» del capo vale più dell'aumento di stipendio. 10 modi per far felici i dipendenti