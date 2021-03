Parma | Brunetta | «Futuro? Non escludo nulla Contatti con il River Plate»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Juan, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Radio Colonia della sua nuova avventura in Europa: le sue dichiarazioni Juan, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Radio Colonia della sua nuova avventura in Europa. «Il calcio europeo è davvero bello, è sempre stato il mio sogno giocare qui. Nonperò, in Argentina ci sono anche club che competono per traguardi importanti.? Qualcosa c’è stato, ma niente di concreto perché la mia partenza daera difficile». Leggi su Calcionews24.com

nel secondo tempo di Fiorentina-Parma, per stabilire un singolare primato. Secondo Netco Sports, partner della Lega Serie A per i dati e le statistiche ufficiali delle partite del campionato, Juan ...
Cosa dire? Palle inattive e ultimo minuto fatale. Ancora il solito, ennesimo film per il Parma. Parma sotto due volte, pari due volte, poi il guizzo di Mihaila nel finale per un gol che ha strappato u ...