Napoli | Clemente e l’addio della De Majo | “Per lei porte sempre aperte”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi rammarica la decisione di Eleonora, l’ho appresa dai social. Mi sarebbe piaciuto molto continuare insieme il percorso politico che, seppur da punti di vista diversi, ci haviste alleate e dalla stessa parte. La porta èaperta e sonopronta a dialogare e a confrontarmi, come abbiamofatto”. Con queste parole, a radio Crc, Alessandra, assessore ai Giovani del Comune die candidata sindaco per il movimento demA, fondato e presieduto dal sindaco uscente Luigi de Magistris, commenta le dimissioni di Eleonora Deda assessore alla Cultura. Denella lettera con cui ha annunciato alla stampa le dimissioni, tra le motivazionisua scelta aveva anche ...

Credo cherappresenti una importante esperienza innovativa e rivoluzionaria in termini di ...questa opportunità che nessun altro mai gli avrebbe potuto dare (un riferimento allaforse? ...- Il sindaco Luigi de Magistris era all'oscuro della decisione dell'assessora alla Cultura, ...sia per l'inchiesta sulla statua di Maradona che per la candidatura a sindaco di Alessandra)...Nella lettera con la quale ha annunciato le sue dimissioni, de Majo ha criticato l'individuazione di Clemente quale candidata alle prossime elezioni amministrative, ritenendola "calata dall'alto e sen ...NAPOLI - Da diversi giorni via Toledo sembra essere diventata l’obiettivo di un rapinatore seriale, che approfitta del coprifuoco per razziare le attività commerciali e farla franca. La libertà di azi ...