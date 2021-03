Milan | Brahim Diaz scalpita | chance d’oro contro il Manchester United

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 marzo 2021)titolare in Europa League: quella di domani può essere la sua serata per convincere la dirigenza dela tenerlotrequartista alle spalle di Leao: è questa la scelta di Pioli per la sfida di domani serail. La tecnica del folletto delpotrebbe essere determinante per spaccare la difesa inglese.deve guadagnarsi la conferma per la prossima stagione: il numero 21 è infatti in prestito secco dal Real Madrid e Maldini e Massara non hanno ancora deciso se avviare una trattativa per trattenerlo. Una grande prova domani sera potrebbe senza dubbio giocare a favore dell'ex Blancos.