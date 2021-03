Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: puntate, orari e coppie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Matrimonio a Prima Vista Italia è un programma tv della categoria reality la cui sesta stagione parte oggi mercoledì 10 marzo 2021 su Real Time (canale 31 DTT); è la terza stagione per il canale del gruppo Discovery dopo che le prime tre erano state trasmesse su Sky. Si tratta di una produzione basata sul format danese Married at First Sight del quale esiste anche la versione USA. In questo lasso di tempo, le coppie dovranno cercare di superare molte prove della vita matrimoniale: il viaggio di nozze, l’incontro con i rispettivi familiari del partner, la convivenza e via dicendo. Al termine delle cinque settimane di convivenza le coppie decideranno se confermare il Matrimonio o interrompere la relazione, divorziando. Matrimonio a ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021)è un programma tv della categoria reality la cui sesta stagione parte oggi mercoledì 10 marzosu Real Time (canale 31 DTT); è la terza stagione per il canale del gruppo Discovery dopo che le prime tre erano state trasmesse su Sky. Si tratta di una produzione basata sul format danese Married at First Sight del quale esiste anche la versione USA. In questo lasso di tempo, ledovranno cercare di superare molte prove della vita matrimoniale: il viaggio di nozze, l’incontro con i rispettivi familiari del partner, la convivenza e via dicendo. Al termine delle cinque settimane di convivenza ledecideranno se confermare ilo interrompere la relazione, divorziando.a ...

