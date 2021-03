Mario Giordano in tv mostra i codici delle mascherine a rischio. Ecco quali sono (video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) mascherine a rischio. Non ci proteggono come dovrebbero e ci creano problemi di respirazione. sono tre i codici da tenere d’occhio secondo Mario Giordano che nella sua trasmissione su Rete4, Fuori dal coro, ha denunciato il caso delle mascherine farlocche perché sottoposte a test che ne hanno mostrato i limiti e i deficit. L’ultimo codice Ce che Giordano denuncia ha il numero 2163. Le mascherine con questo codice sono certificate da un ente turco sotto indagine da parte dell’antifrode europea. L’esperto che l’ha analizzate è categorico nel suo giudizio in tv: “Questa mascherina fa schifo, è pericolosa e per di più viene venduta anche in alcune farmacie“. Gli altri ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021). Non ci proteggono come dovrebbero e ci creano problemi di respirazione.tre ida tenere d’occhio secondoche nella sua trasmissione su Rete4, Fuori dal coro, ha denunciato il casofarlocche perché sottoposte a test che ne hannoto i limiti e i deficit. L’ultimo codice Ce chedenuncia ha il numero 2163. Lecon questo codicecertificate da un ente turco sotto indagine da parte dell’antifrode europea. L’esperto che l’ha analizzate è categorico nel suo giudizio in tv: “Questa mascherina fa schifo, è pericolosa e per di più viene venduta anche in alcune farmacie“. Gli altri ...

Advertising

LegaSalvini : L'ADDIO DI MARIO GIORDANO AD ARCURI. UN ANNO DI DISASTRI. - SecolodItalia1 : Mario Giordano in tv mostra i codici delle mascherine a rischio. Ecco quali sono (video) - Epalermo2020 : Fuori dal Coro, esplode lo scandalo delle mascherine pericolose. Tutti i codici, l'esperto: 'Ci hanno fatto ammalar… - Nicola23453287 : RT @ivocamic: #SPERANZA NON NE HA AZZECCATA UNA MA STA ANCORA LÀ A CHIEDERE #LOCKDOWN A marzo 2020 diceva LE MASCHERINE NON SERVONO @fuor… - Claudoc3 : RT @Mirith_: IO A MARIO GIORDANO, PORRO GILETTI... FAREI UN MONUMENTO. GRAZIE A CHI SI ESPONE ENZA TIMORE. -