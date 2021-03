Maria Elena Boschi denuncia uno stalker | “Mail sgradevoli e tentativi di telefonate” La deputata è stata sentita dai pm di Roma

(Di mercoledì 10 marzo 2021), attacchi sul profilo Instagram,di chiamate attraverso la segreteria. Sono alcuni degli episodi che hanno spinto la capogruppo di Italia Viva alla Cameraa presentareper stalking. La notizia è riportata dal Messaggero. Da settimane l’ex ministra, riporta il quotidiano, si è ritrovata moleda un personaggio per ora rimasto sconosciuto. Dopo il deposito dellalaconvocata dalla polizia giudiziaria. Ieri, entro i cinque giorni dalla presentazione della querela previsti dal Codice Rosso,ascoltata a piazzale Clodio, in presenza del magistrato titolare delle indagini, il pm ...

Maria Elena Boschi perseguitata da uno stalker. Un uomo, per ora sconosciuto, la molesta attraverso mail, telefonate continue e messaggi sui social ...La capogruppo di Italia Viva alla Camera ha presentato denuncia dopo mail, telefonate insistenti e attacchi su Instagram da un uomo non ancora identificato ...