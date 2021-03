Manfredi nuovo presidente Federvolley “Dialogo e sostenibilità” (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dialogo, ascolto e sostenibilità ripartendo dal territorio. Si presenta così Giuseppe Manfredi, nuovo presidente della Federazione italiana pallavolo per il quadriennio olimpico 2021/24. Il dirigente pugliese, candidato unico ed eletto con 12.386 preferenze (91,74% dei voti verificati), inizierà il suo mandato con la spinosa questione riguardante Lara Lugli, la giocatrice che ha rivelato di essere stata licenziata dal Pordenone nel 2019 dopo essere rimasta incinta. “Non conosco il caso, parlerò con l’atleta e con la società almeno per capire quali sono le problematiche. E’ chiaro che la Federazione farà il suo: io sono per l’ascolto e per il Dialogo”. Cardine del programma di Manfredi è la sostenibilità, motivo per cui ammette le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –, ascolto eripartendo dal territorio. Si presenta così Giuseppedella Federazione italiana pallavolo per il quadriennio olimpico 2021/24. Il dirigente pugliese, candidato unico ed eletto con 12.386 preferenze (91,74% dei voti verificati), inizierà il suo mandato con la spinosa questione riguardante Lara Lugli, la giocatrice che ha rivelato di essere stata licenziata dal Pordenone nel 2019 dopo essere rimasta incinta. “Non conosco il caso, parlerò con l’atleta e con la società almeno per capire quali sono le problematiche. E’ chiaro che la Federazione farà il suo: io sono per l’ascolto e per il”. Cardine del programma diè la, motivo per cui ammette le ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Manfredi nuovo presidente Federvolley “Dialogo e sostenibilità” - - IlModeratoreWeb : Manfredi nuovo presidente Federvolley “Dialogo e sostenibilità” - - nestquotidiano : Manfredi nuovo presidente Federvolley “Dialogo e sostenibilità” - azpuita : New post (Giuseppe Manfredi è il nuovo Presidente della FIPAV) has been published on Newsimedia -… - Tele_Nicosia : Manfredi nuovo presidente Federvolley “Dialogo e sostenibilità” -