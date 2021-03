LE GIOVANI RAMARRE STUDIANO LE CAMPIONESSE DELLA A

Leggi su udine20

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Prosegue l’attività formativa pensata su misura per le atlete del settore femminile del Pordenone Calcio. Non c’è solo il campo dunque, ma – ancor di più in un periodo di ridotti momenti di incontri e senza le partite – anche una cultura personale e dello sport da alimentare con iniziative ad hoc. Le 70 tesserate del club hanno partecipato, con gli staff, a uno speciale webinar: un confronto sul tema del benessere psicofisico con tre calciatrici di Serie A portate come modelli di ispirazione positivi. Protagoniste Marta Mascarello, centrocampistaFiorentina e azzurra, Chiara Marchitelli, portiere dell’Inter, e Sofia Colombo, centrocampista dell’Hellas Verona. Molto qualificato anche l’intervento di Adalberto Zamuner, preparatore atleticoNazionale U19 femminile ed ex “prof” neroverde. Gli ospiti hanno condiviso con le ragazze del Pordenone ...