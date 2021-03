Italia's Got Talent 2021 torna stasera su TV8 con la sesta puntata di audizioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) torna stasera su TV8, alle 21:30, dopo la pausa sanremese, Italia's Got Talent 2021: le anticipazioni della sesta puntata di audizioni. Italia's Got Talent 2021 riprende il suo cammino, dopo la pausa sanremese, stasera su TV8 alle 21:30 con la sesta puntata di audizioni, la penultima. Che sarà all'insegna del rock & roll e delle donne che mostrano i muscoli con prestazioni atletiche sorprendenti, capaci di destare lo stupore di pubblico e giuria. Tutti i concorrenti sono animati dal desiderio di conquistare il favore di Joe Bastianich, l'ultimo giudice che deve ancora assegnare il suo Golden Buzzer. Ad aprire la contesa è una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021)su TV8, alle 21:30, dopo la pausa sanremese,'s Got: le anticipazioni delladi's Gotriprende il suo cammino, dopo la pausa sanremese,su TV8 alle 21:30 con ladi, la penultima. Che sarà all'insegna del rock & roll e delle donne che mostrano i muscoli con prestazioni atletiche sorprendenti, capaci di destare lo stupore di pubblico e giuria. Tutti i concorrenti sono animati dal desiderio di conquistare il favore di Joe Bastianich, l'ultimo giudice che deve ancora assegnare il suo Golden Buzzer. Ad aprire la contesa è una ...

