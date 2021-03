Instagram sta testando una feature che renderà le Storie molto più smart (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tra le novità a cui sta lavorando il team di Instagram vi è anche un sistema di sottotitoli automatici da attivare nelle Stories L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tra le novità a cui sta lavorando il team divi è anche un sistema di sottotitoli automatici da attivare nelles L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Instagram sta testando una feature che renderà le Storie molto più smart - luciagifema : Buongiorno ?????? qui per ricordare il primo spot pubblicitario dei nostri Zorzando ???????? T. 'Quando il c..o sta urland… - bastardidentro : Ti piacerebbe sapere che il pilota dell'aereo su cui ti trovi sta filmando una coreografia per TikTok con il suo co… - maxoratio : RT @pakywood: Vorrei avere il tempo e la voglia di chi sta tutti i giorni su instagram ad esporre elaborate opinioni, chiedere e leggere i… - SaraCarcano : #instagram invece di cincinscare sistema sta cosa dei gruppi che non se ne può più @instagram -