Il drammatico effetto del Covid sulla speranza di vita

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Istat, i dati del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) per quanto riguarda la situazione nel nostro Paese nel 2020: gli effetti del. Ilha avuto undi: la conferma arriva dal Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) di Istat. Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) In base a quanto emerge nel rapporto, ilha annullato l’evoluzione positiva delladi. Per quanto riguarda la divisione geografica, al Nord ladiscende a 82 anni dopo aver toccato la quota 83,6 nel 2019. Al Centro il dato si attesta a 83,1 mentre al Sud si arriva a 82,2 anni. Nel rapporto emerge ...

Il datoè che nelle aree più colpite fin dall'inizio della pandemia, la stima di vita è ... Cosa può accadere sulle pensioni adesso? Il primoche si potrebbe andare a verificare sulle ...Ora, prima di addentrarci nel capitolo piùdella sua vicenda, bisogna contestualizzare ... Tuttavia, il giorno prima l'mediatico dell'audio e delle altre notizie, come una bomba ...Un milione e 800 mila persone teme di perdere il proprio posto di lavoro Il 2020 segna poi un anno momento drammatico per la nostra occupazione. Al drastico calo degli occupati, ben 788 mila in meno ...Il Covid ha avuto un effetto drammatico sulla speranza di vita: la conferma arriva dal Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) di Istat. In base a quanto emerge nel rapporto, il Covid ha ...