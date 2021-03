Ibanez: “Sergio Ramos un punto di riferimento. Lukaku o CR7? Sceglierei entrambi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore della Roma, Roger Ibanez, ha rilasciato un breve intervento a Cronache di spogliatoio. Queste le sue parole: “Sono un difensore tecnico. Ho come riferimento Sergio Ramos, ma non vorrei rubargli niente. Piuttosto vorrei evolvermi e magari arrivare ai suoi livelli. Sarebbe bello vincere quanto solo la metà dei suoi trofei” Su Lukaku e CR7: “Chi è più difficile da affrontare tra Lukaku e Ronaldo? Sono entrambi difficili da affrontare, hanno tutti e due qualità. È difficile da scegliere, direi entrambi”. Foto: Twitter uff. Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore della Roma, Roger, ha rilasciato un breve intervento a Cronache di spogliatoio. Queste le sue parole: “Sono un difensore tecnico. Ho come, ma non vorrei rubargli niente. Piuttosto vorrei evolvermi e magari arrivare ai suoi livelli. Sarebbe bello vincere quanto solo la metà dei suoi trofei” Su: “Chi è più difficile da affrontare trae Ronaldo? Sonodifficili da affrontare, hanno tutti e due qualità. È difficile da scegliere, direi”. Foto: Twitter uff. Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

