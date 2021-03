I contenuti sessuali su Twitch | come ha reagito la piattaforma

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella scorsa settimana, Giornalettismo ha affrontato la tematica – in verità molto delicata – deiespliciti su, dedicata agli streamer (molti dei quali, nell’immaginario collettivo, appassionati di gaming).abbiamo evidenziato, infatti, le linee guida divietano espressamente che sullasiano trasmessisessualmente espliciti, cosìè evidente che sia vietata la prossimità di questi stessicon i vari canali di(una prossimità che, in tempi di predominanza dell’online, non può essere espressa diversamente se non con un link). LEGGI ANCHE > Prendi la tua audience sue trasportala su OnlyFans (ma non solo)espliciti ...