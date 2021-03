Highlights Federer-Evans | secondo turno Atp Doha 2021 VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Rogertorna e vince. Un anno e quasi due mesi dopo il campione elvetico torna alle competizioni e lo fa in quel didove, al, supera il britannico Danielcon il punteggio finale di 7-6(8) 3-6 7-5 dopo oltre due ore di battaglia. Adesso ai quarti di finale affronterà il georgiano Basilashvili. In alto ildeglie dei colpi più belli dell’incontro. Bentornato Roger. SportFace.

