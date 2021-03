Ferrari, Elkann sulla nuova SF21: 'Il 2020 ci renderà più forti' (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA - "Il 2020 è alle nostre spalle, ma non sarà dimenticato, anzi ci renderà più forti. Il 2021 è qui e non vediamo l'ora di tornare in pista. È stato eccitante vedere come Charles e Carlos hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA - "Ilè alle nostre spalle, ma non sarà dimenticato, anzi cipiù. Il 2021 è qui e non vediamo l'ora di tornare in pista. È stato eccitante vedere come Charles e Carlos hanno ...

Advertising

Adnkronos : #Ferrari, ecco la #SF21: svelata la rossa per il Mondiale F1 - ImpieriFilippo : RT @Activnews24: ?? Ecco la nuova #Ferrari SF21 per il Mondiale F1. Elkann: “In pista con lo spirito di Enzo”. Presentata la monoposto di Le… - enzono16 : RT @Activnews24: ?? Ecco la nuova #Ferrari SF21 per il Mondiale F1. Elkann: “In pista con lo spirito di Enzo”. Presentata la monoposto di Le… - sole24ore : Formula 1, #Ferrari svela la SF21, la monoposto della rinascita. #Elkann:?«Il 2020 ci ha reso più forti»… - enricomontibell : RT @Adnkronos: #Ferrari, ecco la #SF21: svelata la rossa per il Mondiale F1 -