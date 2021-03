Dl Sostegno, governo al lavoro: possibile confronto maggioranza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - governo al lavoro sul dl Sostegno, atteso la settimana prossima. Il decreto è in stesura al Mef dove procedono le riunioni e le simulazioni per trovare la quadra, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Sul tutto peserebbe la voce dei partiti dell'ampia maggioranza del governo Draghi, al varo del suo primo decreto economico: alcune forze chiedono infatti un confronto in sede di pre-Consiglio o prima. Attesi da gennaio per sostenere le aziende colpite dalle restrizioni della seconda ondata di coronavirus, gli indennizzi arriverebbero praticamente nel mezzo della terza ondata Covid, con il risultato che chi aspetta i risarcimenti di inizio anno si trova già alle prese con le perdite dovute alla nuova recrudescenza. Da qui la necessità di ragionare anche ad un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) -alsul dl, atteso la settimana prossima. Il decreto è in stesura al Mef dove procedono le riunioni e le simulazioni per trovare la quadra, ma ci sono ancora nodi da sciogliere. Sul tutto peserebbe la voce dei partiti dell'ampiadelDraghi, al varo del suo primo decreto economico: alcune forze chiedono infatti unin sede di pre-Consiglio o prima. Attesi da gennaio per sostenere le aziende colpite dalle restrizioni della seconda ondata di coronavirus, gli indennizzi arriverebbero praticamente nel mezzo della terza ondata Covid, con il risultato che chi aspetta i risarcimenti di inizio anno si trova già alle prese con le perdite dovute alla nuova recrudescenza. Da qui la necessità di ragionare anche ad un nuovo ...

