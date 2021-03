Crash Bandicoot: retrospettiva e curiosità sulla trilogia originale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Parliamo dei primi tre Crash Bandicoot in modo inusuale: analizziamo sviluppo e trama dei vari titoli in questa nostra retrospettiva Se vi state chiedendo perché intendiamo dedicare una retrospettiva (con annesse curiosità) ai primi tre Crash Bandicoot, il motivo è semplice. Tornando indietro al 2018, a un anno esatto dall’esclusività temporanea per PS4, Activision ha accompagnato il lancio multipiattaforma della N. Sane Trilogy con una vera e propria campagna di marketing realizzata ex novo. Vista l’uscita simultanea su PS4 ed Xbox One del seguito canonico It’s About Time, però, a quanto pare l’arrivo su Nintendo Switch ed il supporto nativo della next-gen non garantiscono il bisogno di abbandonarsi alle rimembranze. Ed è qui che entriamo in gioco noi di tuttoteK. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 marzo 2021) Parliamo dei primi trein modo inusuale: analizziamo sviluppo e trama dei vari titoli in questa nostraSe vi state chiedendo perché intendiamo dedicare una(con annesse) ai primi tre, il motivo è semplice. Tornando indietro al 2018, a un anno esatto dall’esclusività temporanea per PS4, Activision ha accompagnato il lancio multipiattaforma della N. Sane Trilogy con una vera e propria campagna di marketing realizzata ex novo. Vista l’uscita simultanea su PS4 ed Xbox One del seguito canonico It’s About Time, però, a quanto pare l’arrivo su Nintendo Switch ed il supporto nativo della next-gen non garantiscono il bisogno di abbandonarsi alle rimembranze. Ed è qui che entriamo in gioco noi di tuttoteK. ...

fruttoIo_ : COMUNQUE DUE GIORNI A CRASH BANDICOOT 4 - Correntable : Ho appena scoperto che venerdì esce Crash Bandicoot It's About Time per Switch e boh sto godendo. - Crashtefano : RT @CrashBZone: [VIDEO] Confronto grafico di Crash Bandicoot 4 - Nintendo Switch vs PS4 Pro by @fakkiuz #crashbandicoot #ResurrectCrashCart… - CrashBZone : [VIDEO] Confronto grafico di Crash Bandicoot 4 - Nintendo Switch vs PS4 Pro by @fakkiuz #crashbandicoot… - sagehonfleur : io amo crash bandicoot -