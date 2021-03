Covid: superati i 2,6 milioni di morti nel mondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Washington, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Sono più di 2,6 milioni le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus Sars-CoV-2 nel mondo. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che ha confermato almeno 2.610.128 morti per complicanze legate a Covid-19. Gli Stati Uniti restano il Paese maggiormente colpito, con 527.643 morti, seguiti dal Brasile con 268.370 decessi e dal Messico con 191.789 morti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Washington, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Sono più di 2,6le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus Sars-CoV-2 nel. Lo rende noto la Johns Hopkins University, che ha confermato almeno 2.610.128per complicanze legate a-19. Gli Stati Uniti restano il Paese maggiormente colpito, con 527.643, seguiti dal Brasile con 268.370 decessi e dal Messico con 191.789

Advertising

AnnalisaChirico : Superati in Italia i 100mila morti Covid, e la seconda ondata ne ha prodotti oltre 64mila, il doppio della prima. L… - fanpage : È un giorno triste per l'Italia, il primo paese in Europa a raggiungere 100mila morti di #Covid - chedisagio : Superati I centomila morti per Covid. Con oggi, siamo a 100.103 vittime. In un anno è sparito un capoluogo di p… - infoitinterno : Covid, nel mondo superati i 2,6 milioni di morti. Brasile record: terapie intensive quasi piene - myespace : @mietitore85 @Sara71864853 Superati 100.000 morti in piu? Lo sapete che, anche SENZA Covid, la popolazione italiana… -