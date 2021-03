Covid | in un anno arretra la speranza di vita

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Covid fa fare un salto indietro alla speranza di vita. Annullati in un anno i progressi compiuti nell'ultimo dec… - Avvenire_Nei : Covid-19 . Sant'Egidio: in un anno di pandemia 300 mila pacchi viveri, il triplo - TizianaFerrario : Piango guardando i volti e leggendo le storie di chi è stato strappato alla vita dal #Covid.100.000 morti,il peggio… - VittorioBanti : @Pupi18054216 @Martinetus Qui a Pisa iniziarono l'anno scorso (1 mattinata a inizio anno), poi dopo il Covid più nu… - respiridicarta : RT @amaricord: A un anno di distanza dal primo lockdown, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la prima dose di vaccino anti covid ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anno

...11 milioni di euro, in flessione del 30,4% rispetto ai 915,98 milioni ottenuti l'precedente; a ...effetti delle restrizioni poste in essere per fronteggiare il diffondersi della pandemia da- ...... esercizio in cui anche il settore tyre è stato fortemente impattato dall'emergenza- 19, che ...3 miliardi di euro, in calo del 19,2% rispetto ai 5,32 miliardi ottenuti l'precedente, in ...(Adnkronos) - Secondo Iqvia, il trend di crescita nel Paese delle vendite online è stato a doppia cifra. Infatti, mentre nel 2019 il valore dell e-commerce farmacia in Italia è stato di circa 234 ...IVREA. È morto all'ospedale di Ivrea, a causa del Covid, il noto antiquario, mecenate e mercante d'arte Marco Datrino. Aveva 79 anni. Originario del vercellese aveva stabilito il suo quartier generale ...