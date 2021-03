Anna Tatangelo è una furia | “Fatevi una vita | partirà una diffida” – VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Duro sfogo disul proprio profilo Instagram: la donna accusa i giornalisti in merito ad alcune voci circolate sulla suaprivata Duro sfogo disul suo profilo Instagram. La cantante si è lamentata della gente “che parla a vanvera senza sapere cose” e per questo ha deciso di chiarire la L'articolo proviene da Inews.it.

itsneneviola : anna tatangelo ???? finalmente qualcuno l’ha detto - Italia_Notizie : Anna Tatangelo furiosa per il flirt con Livio Cori: “Sono 16 anni che sento ca**ate. Fatevi i ca**i vostri” - sonounafatinaaa : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina - FQMagazineit : Anna Tatangelo furiosa per il flirt con Livio Cori: “Sono 16 anni che sento ca**ate. Fatevi i ca**i vostri” - IoCercoDiMe : RT @nick_fatato: anna tatangelo ha detto punto, che regina -

A Ogni Mattina in onda su TV8, l'esperto di gossip Santo Pirrotta, ha rilanciato una indiscrezione secondo la qualesarebbe fidanzata con Livio Cori . La cantante, da sempre particolarmente riservata, ha perso la pazienza ed è sbottata sui social.sbotta dopo il gossip su Livio Cori ...smentisce il flirt con Livio Cori e si sfoga: 'Partirà una diffida' In questi giorniè finita al centro del gossip per la sua storia con Livio Cori . A lanciare il rumors ...Duro sfogo di Anna Tatangelo sul proprio profilo Instagram: la donna accusa i giornalisti in merito ad alcune voci circolate sulla sua vita privata ...Anna Tatangelo si è sfogata sul suo profilo Instagram, ha rivelato di non aver più paura e ha svelato tutto quello che pensa.