America's Cup, Luna Rossa ed un errore tattico da non ripetere (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il bicchiere può considerarsi mezzo pieno dopo la prima giornata dell'America's Cup. Qualcuno, diversi giorni fa, aveva definito Luna Rossa "fortunata". Di sicuro oggi non lo è stata, perché ha trovato le condizioni di vento peggiori possibili. Max Sirena era stato chiaro: "Ci sentiamo sicuri sotto i 12 e sopra i 18 nodi". Ebbene, oggi spirava una brezza da nord-ovest di intensità tra 13 e 18 nodi: peggio di così… La grande notizia è che il Team Prada Pirelli si è aggiudicato un preziosissimo punto anche regatando all'interno del range di vento preferito da Emirates Team New Zealand. Come si era intuito già durante le sfide ad American Magic ed Ineos Team UK, la barca italiana può considerarsi allround, ovvero capace di ben figurare in qualsivoglia contesto. Oggi Luna Rossa ha dimostrato che, con una ...

