A New York arrivano i Robocop a 4 zampe | strade pattugliate da cani robot

New York, 10 mar – Digidog, Bolt, Mac & Cheese: sono alcuni dei nomi dei cani robot prodotti dall'azienda Usa Boston Dynamics per svolgere mansioni di pattugliamento delle strade. E proprio da qualche giorno il modello Digidog è sceso sui marciapiedi della Grande Mela a complemento dell'attività del dipartimento di polizia di New York. cani robot tuttofare per la sorveglianza delle strade Dotati di sensori, telecamere e nei modelli più aggiornati di un "braccio" meccanico supplementare, questi cani robot possono svolgere vari compiti. Camminare, correre anche su terreni accidentati grazie a un sofisticato sistema di stabilizzatori, stare in equilibrio, aprire porte e altro ancora.

Ultime Notizie dalla rete : New York Moda e designer: i 5 migliori documentari Fianco a fianco a lui, mentre lavora, Wonder Boy (Premio Speciale della Giuria al Tribeca di New York nel 2020) diventa gradualmente una confessione autobiografica, sul suo processo creativo, ...

Albemarle, prevale lo scenario rialzista a New York Effervescente Albemarle , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,04%. Lo scenario su base settimanale di Albemarle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Ritorno a New York City Il Foglio Russiagate, la Corte Suprema respinge l'accusa di diffamazione di Trump al New York Times Trump aveva accusato il giornale di averlo diffamato con un articolo on il quale l'accusava di collusione con la Russia per le elezioni del 2016.

Lady Gaga, una vera "Signora Gucci": l'icona pop è a Milano Lady Gaga: in affitto la casa a New York dove ha scritto The Fame| SCOPRI Oltre Lady Gaga, sul set un cast da Oscar, con Al Pacino che interpreterà Aldo Gucci; Jared Leto, nei panni di Paolo Gucci; ...

