Vaccini ai furbetti e fiale tra i rifiuti (Di martedì 9 marzo 2021) Felice Manti Firenze, l'infermiere del Mandela Forum: "Sprecate 30 dosi a sera" fiale di vaccino buttate (anche 30 a sera) e amici degli amici vaccinati con appuntamenti carbonari al calar delle tenebre. Basta indossare una pettorina gialla, fingersi un volontario e infilarsi dentro l'hub. Succede nella rossa Firenze, e sicuramente succederà altrove. Ma quello che l'altra sera hanno documentato le Iene (stasera in onda su Italia 1) fa rabbia comunque. L'ha scoperto un consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che complice la sua carica istituzionale è riuscito a infilarsi nel Mandela Forum di Firenze. «Alcuni volontari della misericordia, della Protezione civile, mi hanno contattato per raccontarmi che al ogni giorno siccome all'orario di chiusura intorno alle 18 avanzano diversi Vaccini, già preparati nelle siringhe che non possono ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Felice Manti Firenze, l'infermiere del Mandela Forum: "Sprecate 30 dosi a sera"di vaccino buttate (anche 30 a sera) e amici degli amici vaccinati con appuntamenti carbonari al calar delle tenebre. Basta indossare una pettorina gialla, fingersi un volontario e infilarsi dentro l'hub. Succede nella rossa Firenze, e sicuramente succederà altrove. Ma quello che l'altra sera hanno documentato le Iene (stasera in onda su Italia 1) fa rabbia comunque. L'ha scoperto un consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che complice la sua carica istituzionale è riuscito a infilarsi nel Mandela Forum di Firenze. «Alcuni volontari della misericordia, della Protezione civile, mi hanno contattato per raccontarmi che al ogni giorno siccome all'orario di chiusura intorno alle 18 avanzano diversi, già preparati nelle siringhe che non possono ...

