Uomini e donne, Sophie Codegoni in crisi con Matteo Ranieri dopo la scelta (Di martedì 9 marzo 2021) dopo aver incantato molti telespettatori scegliendo Matteo Ranieri al termine del suo trono a Uomini e donne, Sophie Codegoni ha rilasciato un'intervista inaspettata, in cui ha ammesso che la sua relazione con il giovane non è tutta rosa e fiori. In particolare, l'ex tronista ha parlato delle discussioni che non mancano nel rapporto con Matteo, dovute alla distanza che almeno per il momento li divide. Uomini e donne, Sophie Codegoni si apre su Matteo Ranieri In un'intervista concessa al settimanale Nuovo tv, diretto da Riccardo Signoretti, dopo la scelta registrata a Uomini e donne, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 marzo 2021)aver incantato molti telespettatori scegliendoal termine del suo trono aha rilasciato un'intervista inaspettata, in cui ha ammesso che la sua relazione con il giovane non è tutta rosa e fiori. In particolare, l'ex tronista ha parlato delle discussioni che non mancano nel rapporto con, dovute alla distanza che almeno per il momento li divide.si apre suIn un'intervista concessa al settimanale Nuovo tv, diretto da Riccardo Signoretti,laregistrata a, ...

