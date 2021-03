Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura dice la sua sulla relazione tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri (Di martedì 9 marzo 2021) Sono passate ormai alcune settimane dalla scelta della tronista Sophie Codegoni, e mentre lei e il corteggiatore Matteo Ranieri si godono la loro storia d’amore, la non scelta Giorgio Di Bonaventura, riparte da sé, conservando solo i bei ricordi dell’esperienza vissuta nello studio di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Giorgio ha raccontato di aver più volte pensato di non essere la scelta, sebbene la giornata con la tronista gli avesse fatto acquisire maggiori sicurezze: Nel corso dei mesi ho più volte avvertito il pericolo di non essere la scelta. Mi sono sempre sentito un po’ indietro rispetto al percorso di Sophie e Matteo ma, ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 marzo 2021) Sono passate ormai alcune settimane dalla scelta della tronista, e mentre lei e il corteggiatoresi godono la loro storia d’amore, la non sceltaDi, riparte da sé, conservando solo i bei ricordi dell’esperienza vissuta nello studio di. Intervistato dal settimanaleMagazine,ha raccontato di aver più volte pensato di non essere la scelta, sebbene la giornata con la tronista gli avesse fatto acquisire maggiori sicurezze: Nel corso dei mesi ho più volte avvertito il pericolo di non essere la scelta. Mi sono sempre sentito un po’ indietro rispetto al percorso dima, ...

