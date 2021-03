Ultime Notizie Roma del 09-03-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021)dailynews radiogiornale ritrovato in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio mille premier draghi con lacerazione dei vaccini la via d’uscita non è lontana ci troviamo tutti di fronte in questi giorni ha una nuova emergenza è un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus Ma soprattutto il governo deve fare la sua anzi deve cercare ogni giorno di fare di più ha detto il premier sentiamo un estratto delle videomessaggio del presidente del consiglio soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche della pandemia ringrazio gli studenti le famiglie e gli insegnanti che sopportano ildella chiusura delle scuole ringrazio gli operatori sanitari le forze dell’ordine e Forze Armate la Protezione Civile e tanti altri lavoratori e lavoratrici in prima linea per la loro ...