Tommaso Zorzi, il desiderio su Maria De Filippi: ‘Magari’. Cosa svela su Instagram dopo rumors su programma tv (Di martedì 9 marzo 2021) Il nome di Tommaso Zorzi continua ad essere associato a quello di Maria De Filippi per una eventuale partecipazione a programmi di punta come Amici, C’è posta per te o Uomini e Donna. Tommaso Zorzi in trattativa con Maria De Filippi? Che il vincitore del GF VIP voglia conoscere la queen della tv è risaputo, ma Cosa bolle in pentola? L’ipotesi più accredita sembrava quella di fare il giudice al serale di Amici 2021 tanto che diversi fan di Tommaso Zorzi ne hanno esaltato la vastissima cultura musicale e la competenza in fatto di coreografie. Il Messaggero lancia l’ipotesi (nemmeno troppo azzardata) di #TommasoZorzi tra i giudici del serale di #Amici20 al ... Leggi su funweek (Di martedì 9 marzo 2021) Il nome dicontinua ad essere associato a quello diDeper una eventuale partecipazione a programmi di punta come Amici, C’è posta per te o Uomini e Donna.in trattativa conDe? Che il vincitore del GF VIP voglia conoscere la queen della tv è risaputo, mabolle in pentola? L’ipotesi più accredita sembrava quella di fare il giudice al serale di Amici 2021 tanto che diversi fan dine hanno esaltato la vastissima cultura musicale e la competenza in fatto di coreografie. Il Messaggero lancia l’ipotesi (nemmeno troppo azzardata) di #tra i giudici del serale di #Amici20 al ...

Advertising

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - ohcalamityx : @tommaso_zorzi Hai letto la fan fiction scritta dal tuo fandom in cui tu, Oppini e Zelletta scopate? Capisco il dis… - TheSkyisgreen6 : RT @TheSkyisgreen6: @tommaso_zorzi Sapessi in 6 mesi uuuuuuuuh. Cmq benvenuto nel tuo #tzvip Tommaso friccicariello Zorzi Oggi mi hai ste… -