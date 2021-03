SPAL-Entella | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 marzo 2021) Venerdì 12 marzo 2021 alle 21.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà, gara valida per la 28° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laè tornata alla vittoria superando per 1 a 0 il Pescara grazie al rigore realizzato da Valoti al 9? minuto di gioco. Gli estensi si trovano al settimo posto con 41 punti, gli stessi del Cittadella, a -1 dal Chievo, -2 dal Lecce e a -4 dal Venezia. La Virtusha rimediato invece un pareggio senza reti in casa contro l’Ascoli, rimasto in 9. La squadra di Vivarini è il fanalino di coda della classifica a quota 20 punti, a -2 dal Pescara e a-3 dall’Ascoli. LediMarino opterà per il consueto ...