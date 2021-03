Sci | Coppa del mondo | solo due azzurre ad Are | Peterlini e Curtoni

Advertising

sole24ore : Sci, Marta Bassino vince la coppa del mondo di slalom gigante - Agenzia_Ansa : Sci - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la coppa del mondo di slalom gigante. E' la quarta italiana a riuscirci dopo… - giornaleradiofm : Sci: cdm; dodici azzurri convocati per Kranjska Gora: (ANSA) - KRANJSKA GORA, 09 MAR - Sono dodici gli atleti azzur… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - A Tarvisio ecco la Coppa Italia Gamma ed i Campionati Italiani Under 16 - sportface2016 : Sci Alpino, Curtoni e Peterlini impegnate nei due slalom di Are, validi per la Coppa del Mondo 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Coppa

OA Sport

Bologna, 9 marzo 2021 " Si avvicina la conclusione della stagione didel Mondo di. In programma l'ultima tappa prima delle finali di Lenzerheide , con i maschi impegnati in Slovenia a Kranjska Gora, le donne in Svezia a Are . In casa Italia si assottiglia la ...Sono dodici gli atleti azzurri convocati per il doppio appuntamento didel mondo sulla pista di Kranjska Gora. Al gigante di sabato 13 marzo prenderanno parte Filippo Della Vite, Alex Hofer, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle ...Weekend di slalom speciale ad Are in Svezia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: per l’Italia in gara due sole atlete, sono Peterlini e Curtoni ...(ANSA) – KRANJSKA GORA, 09 MAR – Sono dodici gli atleti azzurri convocati per il doppio appuntamento di Coppa del mondo sulla pista di Kranjska Gora. Al gigante di sabato 13 marzo prenderanno parte Fi ...