Sanità in Calabria, nonostante le inchieste le cose non sono affatto cambiate (Di martedì 9 marzo 2021) “Sistema cosenza”. Questo è il nome dell’indagine che la Procura della Repubblica ha concluso nei giorni scorsi all’Asp di cosenza, la più grande Azienda sanitaria calabrese. Dall’inchiesta emerge di tutto: bilanci falsificati, concessioni ed incarichi dati in maniera illegittima e molto altro ancora. Ben 15 sono gli indagati tra dirigenti ed alti funzionari, sia della stessa Asp che della Regione Calabria, tra questi anche gli ex Commissari ad Acta Massimo Scura e “lo smemorato” Saverio Cotticelli, l’ex dirigente Asp Massimo Mauro e i direttori del dipartimento della salute. Secondo il Procuratore della Repubblica di cosenza Mario Spagnuolo, “è stato scoperchiato il vaso di Pandora ma siamo solo all’inizio. L’Asp è stata gestita con metodi non corretti, favorendo persone che non dovevano in alcun ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) “Sistemanza”. Questo è il nome dell’indagine che la Procura della Repubblica ha concluso nei giorni scorsi all’Asp dinza, la più grande Azienda sanitaria calabrese. Dall’inchiesta emerge di tutto: bilanci falsificati, concessioni ed incarichi dati in maniera illegittima e molto altro ancora. Ben 15gli indagati tra dirigenti ed alti funzionari, sia della stessa Asp che della Regione, tra questi anche gli ex Commissari ad Acta Massimo Scura e “lo smemorato” Saverio Cotticelli, l’ex dirigente Asp Massimo Mauro e i direttori del dipartimento della salute. Secondo il Procuratore della Repubblica dinza Mario Spagnuolo, “è stato scoperchiato il vaso di Pandora ma siamo solo all’inizio. L’Asp è stata gestita con metodi non corretti, favorendo persone che non dovevano in alcun ...

