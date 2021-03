Roma, grosso pino si schianta al suolo a Corso Trieste (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Durante la notte un grosso pino si è schiantato in strada a corso Trieste, a Roma, causando il danneggiamento di diverse auto in sosta. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e deviare il traffico, e i Vigili del fuoco che sono al lavoro per rimuovere il tronco. “Una o due settimane fa al massimo era crollato un altro albero in seguito ad alcuni lavori, pensavamo li avessero controllati tutti”, ha spiegato all’agenzia Dire una residente della zona, proprietaria di una delle vetture danneggiate. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Durante la notte un grosso pino si è schiantato in strada a corso Trieste, a Roma, causando il danneggiamento di diverse auto in sosta. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e deviare il traffico, e i Vigili del fuoco che sono al lavoro per rimuovere il tronco. “Una o due settimane fa al massimo era crollato un altro albero in seguito ad alcuni lavori, pensavamo li avessero controllati tutti”, ha spiegato all’agenzia Dire una residente della zona, proprietaria di una delle vetture danneggiate.

Advertising

TurcoWeverton : I signori a Roma sono un problema. Non è sbagliato. Sono un grosso problema e punto. Non ho nulla da dire ad una… - jackfollasb : VIDEO – Pietro Castellitto e Venditti duettano in ‘Grazie Roma’: “Serve il cuore grosso” - roma_paoletta : RT @Franco32656300: @roma_paoletta @matteotti_g Secondo me c'è sotto qualcosa di molto più grosso. Idex 2021, negli Emirati è tutto un alt… - Franco32656300 : @roma_paoletta @matteotti_g Secondo me c'è sotto qualcosa di molto più grosso. Idex 2021, negli Emirati è tutto un… - _olons : @landon_milan @Bluntfranceez @Oluhill Buffon, Manninger, Storari/ Abbiatti, Amelia, Roma Chiellini, Barzagli, Bonu… -