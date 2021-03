Rinnovo Donnarumma | il Milan prende tempo | c’è una nuova strategia

Advertising

SkySport : Rinnovo Donnarumma, il Milan lavora a due soluzioni - serieAnews_com : ??? Il #Milan cerca una nuova strategia per il #rinnovo di #Donnarumma - Sport_Fair : Il rinnovo di #Donnarumma si complica Nonostante la pesantissima offerta del #Milan - MomentiCalcio : Milan, il rinnovo di Donnarumma si complica: il portiere ha già rifiutato due diverse proposte - EuropaCalcio : #Milan, #Donnarumma e il nodo rinnovo: ipotesi annuale o biennale. Fase di stallo - #EuropaCalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Donnarumma

I rossoneri sono in piena trattativa per ildi contratto di Gigio, in scadenza il prossimo 30 giugno, e restano fiduciosi sulla possibilità di trovare un accordo di qui alle ...... agente del portiere classe '99, sono già stati avviati ormai da parecchie settimane, ma l'offerta del club rossonero fin qui non ha convintoe il suo entourage.Stando a quanto riportato dal Daily Express sulle tracce tracce di Gianluigi Donnarumma ci sarebbe il PSG, che lo vorrebbe in rosa già da giugno per ...Fermati, aspetta, riparti. Pierluigi Gollini è abituato a questo ritornello, nella sua carriera racconta diverse volte ha dovuto fermarsi, aspettare e poi ...