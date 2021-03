Preoccupato da crisi del Pd, cresce ipotesi Letta segretario. Ma nodo durata mandato (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'assemblea Pd si terrà domenica, tutta in un giorno, per eleggere il nuovo segretario e nelle ultime ore sembra prendere forza l'ipotesi di una candidatura di Enrico Letta. "Abbiamo confermato - dice la presidente del partito Valentina Cuppi - l'Assemblea nazionale del Pd che si terrà nella giornata di domenica 14 marzo, a partire dalle 9.30, in modalità webinar da remoto per l'elezione del segretario nazionale del Pd. Nelle prossime ore convocheremo una riunione con i segretari regionali e delle città metropolitane e con i segretari provinciali del partito". Nelle prossime ore sarà inviata la modifica dell'ordine del giorno che sarà: dimissioni del segretario nazionale, adempimenti conseguenti delle dimissioni.Dunque, torna l'ipotesi Letta ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'assemblea Pd si terrà domenica, tutta in un giorno, per eleggere il nuovoe nelle ultime ore sembra prendere forza l'di una candidatura di Enrico. "Abbiamo confermato - dice la presidente del partito Valentina Cuppi - l'Assemblea nazionale del Pd che si terrà nella giornata di domenica 14 marzo, a partire dalle 9.30, in modalità webinar da remoto per l'elezione delnazionale del Pd. Nelle prossime ore convocheremo una riunione con i segretari regionali e delle città metropolitane e con i segretari provinciali del partito". Nelle prossime ore sarà inviata la modifica dell'ordine del giorno che sarà: dimissioni delnazionale, adempimenti conseguenti delle dimissioni.Dunque, torna l'...

