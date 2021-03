“Non torna neanche oggi”. Tiziana Panella ancora assente dallo studio di Tagadà. Ora spiega tutto (Di martedì 9 marzo 2021) Sarebbe dovuta rientrare in studio lunedì 8 marzo Tiziana Panella. La giornalista che conduce Tagadà su La7 è entrata in quarantena fiduciaria lo scorso 25 febbraio dopo che si è materializzata la possibilità di un contagio da Covid-19. Nella puntata dello scorso venerdì aveva promesso che sarebbe tornata davanti alle telecamere in studio per presentare il programma di approfondimento politico. Tuttavia a Tagadà tutto è rimasto come alla fine della scorsa settimana. Tiziana Panella conduce da casa, in studio a fare compagnia ai telespettatori c’è Alessio Orsingher che ha dato a tutti il benvenuto e ha lasciato nuovamente la linea alla Panella. La stessa giornalista ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Sarebbe dovuta rientrare inlunedì 8 marzo. La giornalista che conducesu La7 è entrata in quarantena fiduciaria lo scorso 25 febbraio dopo che si è materializzata la possibilità di un contagio da Covid-19. Nella puntata dello scorso venerdì aveva promesso che sarebbeta davanti alle telecamere inper presentare il programma di approfondimento politico. Tuttavia aè rimasto come alla fine della scorsa settimana.conduce da casa, ina fare compagnia ai telespettatori c’è Alessio Orsingher che ha dato a tutti il benvenuto e ha lasciato nuovamente la linea alla. La stessa giornalista ha ...

