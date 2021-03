Migranti: Tunisia, almeno 39 morti in due naufragi al largo di Sfax (Di martedì 9 marzo 2021) Tunisi, 9 mar. (Adnkronos) - almeno 39 Migranti sono morti nel naufragio di due barconi al largo della Tunisia, mentre più di 160 sono stati salvati dalla Guardia Costiera. Lo ha annunciato il ministero della Difesa tunisino, secondo quanto riportano i media locali. Stando alla nota, i due gruppi di Migranti - tutti originari di Paesi africani - sono partiti nella notte diretti verso l'Italia. Sono stati individuati dalla Guardia Costiera al largo di Sfax, che ne ha soccorsi 165 e recuperato 39 corpi, tra cui almeno nove donne e quattro bambini. Le ricerche sono ancora in corso. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Tunisi, 9 mar. (Adnkronos) -39sononelo di due barconi aldella, mentre più di 160 sono stati salvati dalla Guardia Costiera. Lo ha annunciato il ministero della Difesa tunisino, secondo quanto riportano i media locali. Stando alla nota, i due gruppi di- tutti originari di Paesi africani - sono partiti nella notte diretti verso l'Italia. Sono stati individuati dalla Guardia Costiera aldi, che ne ha soccorsi 165 e recuperato 39 corpi, tra cuinove donne e quattro bambini. Le ricerche sono ancora in corso.

