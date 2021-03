Mar Jonio, allarme tsunami: è solo un’esercitazione (Di martedì 9 marzo 2021) L’esercitazione “NeamWave 21” ha come obiettivo il test del funzionamento dei sistemi di comunicazione per l’allerta maremoto. I ricercatori del Cat-Ingv stanno infatti simulando un forte terremoto nel Mar Ionio, con un conseguente maremoto (ovviamente non reale). Sono coinvolti l’Ingv e la Protezione Civile Regionale. Che hanno inviato un dispaccio di allerta rossa ai Comuni di Siracusa, Catania, Messina, Portopalo, Strombolicchio, Ginostra, Milazzo, Palermo, Gela, Lampedusa, Pantelleria, Porto Empedocle, Sciacca, Mazara del Vallo. A causa di una comunicazione non efficace, molte testate giornalistiche e amministratori locali hanno dato un vero e proprio allarme. Smentendo il tutto dopo essersi informati meglio. Il centro di allerta territoriale ha il compito di inviare dei brevi messaggi di allerta al Dipartimento della Protezione Civile e ai Paesi dell’area ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) L’esercitazione “NeamWave 21” ha come obiettivo il test del funzionamento dei sistemi di comunicazione per l’allerta maremoto. I ricercatori del Cat-Ingv stanno infatti simulando un forte terremoto nel Mar Ionio, con un conseguente maremoto (ovviamente non reale). Sono coinvolti l’Ingv e la Protezione Civile Regionale. Che hanno inviato un dispaccio di allerta rossa ai Comuni di Siracusa, Catania, Messina, Portopalo, Strombolicchio, Ginostra, Milazzo, Palermo, Gela, Lampedusa, Pantelleria, Porto Empedocle, Sciacca, Mazara del Vallo. A causa di una comunicazione non efficace, molte testate giornalistiche e amministratori locali hanno dato un vero e proprio. Smentendo il tutto dopo essersi informati meglio. Il centro di allerta territoriale ha il compito di inviare dei brevi messaggi di allerta al Dipartimento della Protezione Civile e ai Paesi dell’area ...

