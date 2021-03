L’Italia ha speso oltre un miliardo di euro per fermare i migranti (Di martedì 9 marzo 2021) Negli ultimi 5 anni è questa la cifra impiegata dal nostro Paese. Con i fondi per favorire lo sviluppo di paesi africani impiegati per aerei, navi e droni Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 9 marzo 2021) Negli ultimi 5 anni è questa la cifra impiegata dal nostro Paese. Con i fondi per favorire lo sviluppo di paesi africani impiegati per aerei, navi e droni

Advertising

SoloNapoli5 : @Magh3tto @cmdotcom Solite risposte da bimbi minkia I quasi 10 il anni avete speso tanti di quei mln da sfamare il… - Lentux1 : @macheoooh38 Se vuoi capire capisci... ha speso quando tutto il pil dell’Italia per vincere quello che hai scritto.… - PaulTerzo : @Mau_Zaccaria @SammyBoogeyman @mariamarilucen @bravimabasta Se sono nati in Italia, cresciuti in Italia, parlano l’… - tanzmax : Negli ultimi 5 anni è questa la cifra impiegata dal nostro Paese. Con i fondi per favorire lo sviluppo di paesi afr… - Sara_triglia : @frannzan @stefyorlando @Ari_prova @antopalese @SimoGianlorenzi ?Nel vederla felice, il cuore esplode di gioia. For… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia speso Piano vaccinale anti Covid valido in tutta Italia: priorità e nuove regole Corriere della Sera