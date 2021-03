L' Inter fa 113 e celebra quattro nuovi ingressi nella Hall of Fame

Advertising

23_Frog : Una bella vittoria è il modo migliore per festeggiare! Tanti Auguri @inter ??? 113 ?????? - GoalItalia : 'È una gioia infinita/che dura una vita...' ???? 9 marzo 1908 - 9 marzo 2021: l'@Inter compie 113 anni ??? - AchrafHakimi : Auguri 113 ???? @Inter - bocahkrypto69 : RT @SerieA: Trofei, campioni e imprese storiche: buon 113° compleanno @Inter! ???? #SerieATIM #WeAreCalcio - Squizzo80 : RT @cicciovalenti: Innamorato cotto di questa splendida femmina dallo sguardo nerazzurro! 113 anni ma mi attizzi più che mai...? Tanti augu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter 113

Inter Sito Ufficiale

...che ha permesso ai tifosi nerazzurri di entrare nel 9 marzo con più voglia di festeggiare i... quella dell'anniversario di fondazione, che la società festeggerà questa sera alle 21 suTv e ...Massimo Moratti, ex presidente dell', parla in occasione del° anniversario della società: ecco le sue ...Il successo nella sfida con l’Atalanta – 1-0 firmato Skriniar – ha riportato l’Inter a distanza di sicurezza dal Milan. Come noto, infatti, il club nerazzurro si prepara a presentare ufficialmente il ...L'Inter compie oggi 113 anni dalla sua fondazione: il club nerazzurro ha pensato ad una maglia celebrativa per festeggiare la ricorrenza - FOTO ...