L’ex Presidente del consiglio positivo al covid (Di martedì 9 marzo 2021) La notizia è stata confermata direttamente dall'ex Presidente del consiglio, interpellato dall'agenzia Ansa: "La carica virale è molto bassa", ha commentato. Massimo D’Alema è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è stata confermata direttamente dalL’ex Presidente del consiglio: “Sono in isolamento in casa, ma sto bene, sono asintomatico“, ha detto all’agenzia Ansa che lo aveva contattato per commentare la cancellazione delle condanne delL’ex Presidente brasiliano Lula. D’Alema farà il secondo tampone domani 10 marzo, come previsto dal protocollo in questi casi. Il primo lo aveva fatto in previsione di un viaggio e aveva dato esito positivo, sebbene la carica virale, ha fatto sapere, “risultasse molto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 9 marzo 2021) La notizia è stata confermata direttamente dall'exdel, interpellato dall'agenzia Ansa: "La carica virale è molto bassa", ha commentato. Massimo D’Alema è risultatoal Coronavirus. La notizia è stata confermata direttamente daldel: “Sono in isolamento in casa, ma sto bene, sono asintomatico“, ha detto all’agenzia Ansa che lo aveva contattato per commentare la cancellazione delle condanne delbrasiliano Lula. D’Alema farà il secondo tampone domani 10 marzo, come previsto dal protocollo in questi casi. Il primo lo aveva fatto in previsione di un viaggio e aveva dato esito, sebbene la carica virale, ha fatto sapere, “risultasse molto ...

