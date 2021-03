La storia di Lara Lugli: la pallavolista senza stipendio perché incinta (Di martedì 9 marzo 2021) Il Volley Pordenone prima non paga l’ultima mensilità alla schiacciatrice e poi chiede il risarcimento dei danni Lara Lugli, pallavolista e schiacciatrice 41enne, nellla stagione 2018-19 militava nel Volley Pordenone. Durante la sua stagione però si è consumata una grave inadempienza da parte del club friulano. Tutto è iniziato quando a marzo 2019 la Lugli rimane incinta. Tuttavia, nei contratti della pallavolo è frequente trovare come soluzione a questo tipo di situazioni quello della rescissione contrattuale. Lara Lugli, però, è vittima di una duplice beffa. Infatti l’8 aprile, quindi dopo appena un solo mese di gravidanza, subisce l’aborto spontaneo. Invece due anni dopo viene citata per danni dalla sua ex squadra, il Volley Pordenone, in risposta alla ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Il Volley Pordenone prima non paga l’ultima mensilità alla schiacciatrice e poi chiede il risarcimento dei dannie schiacciatrice 41enne, nellla stagione 2018-19 militava nel Volley Pordenone. Durante la sua stagione però si è consumata una grave inadempienza da parte del club friulano. Tutto è iniziato quando a marzo 2019 larimane. Tuttavia, nei contratti della pallavolo è frequente trovare come soluzione a questo tipo di situazioni quello della rescissione contrattuale., però, è vittima di una duplice beffa. Infatti l’8 aprile, quindi dopo appena un solo mese di gravidanza, subisce l’aborto spontaneo. Invece due anni dopo viene citata per danni dalla sua ex squadra, il Volley Pordenone, in risposta alla ...

JetLagEconomist : Che storia triste! Quando pensi che non si può andare oltre il medioevo spunta il dinosauro salutando. - violagiannoli : Volley, resta incinta e il club la cita per danni e non le paga lo stipendio: la storia di Lara Lugli… - ansa007 : Avete letto della storia di #laralugli? È allucinante, vergognoso, disumano. Una pallavolista a cui si nega lo stip… - dilei_it : Questa è la storia di #LaraLugli, ma è la storia di centinaia di atlete che si ritrovano nella sua situazione, che… - Lara_ncione : @MediasetTgcom24 Personalmente io avrei votato per sempre Måneskin, quindi da persona non di parte dico che onestam… -