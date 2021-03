Kate Middleton cupa e tirata dopo le accuse di Meghan Markle. Il Palazzo tace (Di martedì 9 marzo 2021) Kate Middleton è stata fotografata a poche ore dall’intervista bomba di Meghan Markle e Harry e il suo viso tradiva tensione, stress e preoccupazione. Mentre stando a indiscrezioni, il Palazzo è paralizzato dopo le rivelazioni dei Sussex che sembrano fatte apposta per far saltare la Famiglia Reale. Elisabetta si è perfino rifiutata di firmare una dichiarazione ufficiale in risposta alle accuse dei nipoti, un colpo troppo basso da parte di Harry che nemmeno lei si aspettava. La prima reazione di Kate Middleton all’intervista di Meghan e Harry è di sasso e di incredulità., dove viene dipinta come l’arrogante che ha maltrattato la Markle prima delle nozze, facendola piangere, salvo poi ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021)è stata fotografata a poche ore dall’intervista bomba die Harry e il suo viso tradiva tensione, stress e preoczione. Mentre stando a indiscrezioni, ilè paralizzatole rivelazioni dei Sussex che sembrano fatte apposta per far saltare la Famiglia Reale. Elisabetta si è perfino rifiutata di firmare una dichiarazione ufficiale in risposta alledei nipoti, un colpo troppo basso da parte di Harry che nemmeno lei si aspettava. La prima reazione diall’intervista die Harry è di sasso e di incredulità., dove viene dipinta come l’arrogante che ha maltrattato laprima delle nozze, facendola piangere, salvo poi ...

